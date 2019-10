Campino mit den Toten Hosen im Juni in Hamburg

Um „Strom“, „Urknall“ oder „Hier kommt Alex“ in den Mob zu schreien, braucht Campino (Foto) eigentlich kein Mikro. Ohne Saft, aber trotzdem mit Power und dem Unplugged-Album „Alles ohne Strom“ (erscheint am 25. Oktober) kommen die akustischen Hosen am 24. Juni in die Barclaycard Arena.

Die Toten Hosen Mi 24.6., 20 Uhr, Barclaycard Arena, Karten ab 46 Euro ab 17.10., 17 Uhr nur im Internet unter shop.dietotenhosen.de