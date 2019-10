Salut Salon mit viel „Liebe“ im Thalia Theater

„Liebe“ heißt das Programm von Salut Salon. Den Abschluss der zweieinhalbjährigen internationalen Tournee widmet das Hamburger Quartet am 1.12. seiner im Mai an Krebs gestobenen Cellistin Romy Nagy: Alle Spendeneinnahmen nach dem Konzert fließen an die Stiftung phönikks.

Salut Salon: „Liebe“ So 1.12., 19.00 Uhr, Thalia Theater, Karten ab 29,90: Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18, T. 30 30 98 98