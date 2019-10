Mary Halvorson mit „Code Girl“ in der Elbphilharmonie

Dass Gitarristin Mary Halvorson immer wieder mit Saxofonist Anthony Braxton gearbeitet hat, gibt einen deutlichen Hinweis auf ihre Lust am freien Jazz-Experiment. In den Kleinen Saal der Elbphilharmonie kommt die New Yorkerin mit ihrem aufregenden Projekt Code Girl, zu dem Stimm-Virtuosin Amirtha Kidambi gehört.

Mary Halvorson Di 15.10., 20.30 Uhr, Elbphilharmonie, Kleiner Saal (U Baumwall), Karten: 25 Euro