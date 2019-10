Zusatztermin für Wirtz ohne Strom

Der Frankfurter Rocksänger Daniel Wirtz macht es wie sein Kumpel Udo Lindenberg und stellt kurz mal den Strom ab: Auf seiner zweiten Unplugged-Tournee spielt Wirtz am 26. März in der Friedrich-Ebert-Halle, und da bereits alle Karten längst vergriffen sind, gibt es am 9. April noch ein Zusatzkonzert.

Wirtz Do 9.4.2020, 20.00, Friedrich-Ebert-Halle (S Heimfeld), Alter Postweg 30, Karten ab 37,55 bis 45,25 im Vorverkauf; www.wirtzmusik.de