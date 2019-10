Das Neujahrskonzert mit Gitte Haenning und Stefan Gwildis,

Groß war die Überraschung, jauchzend die Freude im Publikum, als Thomas Collien und Ulrich Waller, die beiden Leiter des St. Pauli Theaters, vor einem Jahr bei der Spielzeiteröffnungs-Gala den Auszug aus ihrem fast 140 Jahre alten Haus in einen bekannten, für Hamburg längst repräsentativen Neubau am Hafen ankündigten. Natürlich nicht dauerhaft, sondern für einen Abend. Und weil das erste Neujahrskonzert der ältesten Hamburger Privatbühne Anfang Januar dieses Jahres ein stimmungsvoller und abwechslungsreicher Abstecher war, folgt am 2. Januar 2020 die zweite Auflage von „St. Pauli Theater meets Elbphilharmonie“.

„… Denn dort an der Elbe, da wartet mein Glück!“, lautet der Untertitel des Neujahrskonzerts auch bei der zweiten Auflage. Da Stefan Gwildis – obwohl ursprünglich ein Barmbeker Jung – schon so etwas wie das personifizierte Herz von St. Pauli ist, singt und spielt der 60-Jährige mit seiner famosen Band wie Anfang Januar in der Elbphilharmonie mit. Ins St. Pauli Theater bringt er seit Februar in regelmäßigen Abständen immer wieder richtig Soul in die „Große Freiheit Nr. 7“. Doch auch Volker Lechtenbrink (75), in der Revue sein Vorgänger in der Rolle des Johnny Kröger, wird im Großen Saal der Elbphilharmonie auftreten. Der Schauspiel-Star kommt mit seinem Theater-Orchester Hamburg.

Und wo reife Männer singen, ist der Damenlikörchor nicht weit. Die gut 30 Hamburger Sängerinnen erhöhen zum Jahresauftakt unüberseh- und -hörbar den Frauenanteil auf der Bühne. Erst im Frühjahr tourte der Chor mit Moderatorin und Regisseurin Gerburg Jahnke („Ladies Night“, „Herzscheiße“) durch die neuen Bundesländer. Die Kabarett-Ikone aus dem Ruhrpott, Expertin im Umgang mit den Geschlechtern und im St. Pauli Theater regelmäßige „Gästin“, führt durch das Neujahrskonzert.

Dass sie mit Katie Freudenschuss und Stargast Gitte Haenning zwei Solistinnen begrüßen kann, sollte auch die Zuschauer freuen. Und das nicht nur, weil die ironisch-komische Hamburger Songschreiberin und Pianistin Freudenschuss („Einfach Compli-Katie“) doch etwas musikalischer ist als Jahnke, und die Dänin Haenning mit Band für heiteren Swing und galanten Jazz steht.

„St. Pauli Theater Meets Elbphilharmonie“ Mo 2.1.2020, 20 Uhr Elbphilharmonie (U Baumwall, Bus 111), Platz der Deutschen Einheit, Karten zu 28,50 bis 139,90 Euro