Viel Musik und Me(h)er am Weißenhäuser Strand

Die Festival-Pioniergeneration der späten 90er und frühen 2000er ist in die Jahre gekommen. Und auch wenn Wacken, Hurricane und Co. heute deutlich mehr Annehmlichkeiten bieten als damals, bleiben Wind und Wetter unberechenbar. Wer will mit 30, 40, Kind und Kegel noch die müden Knochen auf klamme Matten in nassen Zelten betten?

Der Hamburger Veranstalter Daniel Dombrowe hat die Zeichen der Zeit bereits 2007 geahnt, als er im Ferienresort Weissenhäuser Strand den ersten „Baltic Soul Weekender“ organisierte: Ein Indoor-Festival, bei dem man vor der Zeltbühne und in den Sälen der Ostseeanlage tanzte, um anschließend wenige Meter weiter im eigenen Apartment mit eigener Küche, Bett und Bad zu entspannen. Oder in die Schwimmbadpools zu hüpfen, eine Bowlingkugel zu schieben oder die Kinder von der Betreuung abzuholen. Der nächste„Baltic Soul Weekender“ (www.baltic-soul.de) groovt mit Billy Ocean und DJ Jazzy Jeff am 1. und 2. Mai 2020, es gibt noch 2-Raum-Apartments ab 189 Euro pro Person (bei 5 Personen).

Mittlerweile gibt es für fast jeden Musikgeschmack Wochenend-Festivals am Weissenhäuser Strand. Die ganz Harten buchen das „Metal Hammer Paradise“am 8. und 9. November 2019, das bereits ausverkauft ist. Auch Fans von Indierock, Folk und Songwriter waren schnell,„Rolling Stone Beach“ (www.rollingstone-beach.de) am 15. und 16. November 2019 ist ebenfalls schon ausverkauft. Es gibt noch Kombi- und Tagestickets ohne Übernachtung für die Konzerte von The Specials, Maximo Park und fast 30 weiteren Bands.

Zur Ostsee passt natürlich auch die „Die Schlagerwelle“(www.dieschlagerwelle.de ) vom 22. bis 24. November 2019, hier sind die Fans von Herzgold, Markus, Cindy Berger, Bata Illic und vielen weiteren Interpreten und DJs ab 219 Euro dabei. Weniger bunt, aber schön schwarz wird es am 24. und 25. April 2020 mit Gothic Rock, Düsterpop und EDM bei„Plague Noire“ mit Front 242 und Fields Of The Nephilim. Da gibt es auch nur noch 3-Raum-Apartments ab 219 Euro pro Person.

Und auch der Poptrend Neo- und Alternative Country ist am Weissenhäuser Strand angekommen: Das „Seaside Country Festival“ (www.seasidecountryfestival.de) verspricht am 8. und 9. Mai 2020 „Musik und Meer“, Bands und Ausritte am Strand, Line Dance Workshops und Bullriding. Bestätigte Bands sind Amerikas neues Lieblingsduo Brothers Osborne, The Adelaides und Sentiment Falls. Hier geht es ab 169 Euro pro Person los, wenn sich acht Cowgirls und Cowboys ein Apartment teilen.