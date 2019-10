Gesellschaftsspiele und Turniere auf St. Pauli

„Mensch ärger dich nicht“ ist zwar in die Jahre gekommen, trotzdem bei vielen Spieler nach wie vor beliebt. Was es an Neuheiten im Gesellschaftsspielbereich gibt, zeigt die dreitägige Spielemesse auf St. Pauli. Besucher erwartet auch ein buntes Programm mit Turnieren und Ausstellungen.

Spielemesse 11.10. bis 13.10., Freitag bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr, Hamburg Messe, Halle B4, (U Messehallen), Bei den Kirchhöfen, Eintritt ab 7 Euro