„No, I can’t forget this evening, or your face as you were leaving. But I guess that’s just the way the story goes“, seufzte Harry Nilsson aus den Boxen bei meiner ersten und letzten Engtanzparty 1991 im Wohnzimmer meines Freundes. An der Decke drehte sich eine Mini-Discokugel, deren ächzender Motor klang wie eine Kaffeemaschine. Nach Harry Nilsson folgte Richard Sanderson mit „Reality“ und Eva-Maria schmiegte sich noch enger an. Gute Güte. Den Rest habe ich irgendwie vergessen.

Aber vielleicht kommen auch bei anderen die Erinnerungen wieder bei der „Engtanzfreunde St. Pauli"-Party (Foto: Molotow) am 10. Oktober im Molotow. Bei Heartbreak- und Lovesongs, Kuschelpop und Schlepp-Blues drehen sich nicht nur die Uhren langsamer. „Engtanzfreunde St. Pauli" Do 10.10., 23 Uhr, Molotow (S Reeperbahn), Nobistor 14, Eintritt frei; www.molotowclub.com