Rappende Antilopen Gang macht Halt auf der Großen Freiheit

Die neue Single der Antilopen Gang ist ein Schritt in die Zukunft mit einem Blick zurück: „2013“ verarbeitet den Tod ihres ehemaligen Mitglieds NMZS und kündigt gleichzeitig das für 2020 geplante Album „Abbruch Abbruch“ an. Am 28. Februar machen die drei Rapper aus Düsseldorf und Aachen bei ihrer Tour in Hamburg Halt.

Die Antilopen Gang 28.02., 19 Uhr, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Karten zu 28,60 Euro im Vorverkauf