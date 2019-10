Schau über Horst Janssen mit Fotos von Nomi Baumgartl

Am 14. November wäre Horst Janssen (1929-1995) 90 geworden. VisuleX – Gallery For Photography in Eppendorf eröffnet den Jubiläumsreigen für den Hamburger Zeichner, Grafiker und Illustrator mit Szenen aus dessen Leben und Fotos von Nomi Baumgartl.

„Der Dialog / Nomi – Janssen“ 9.10. bis 7.11., mittwochs bis freitags 16 bis 19 Uhr, sonnabends 13 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung, VisuleX (U Kellinghusen­straße), Loogestraße 6, Eintritt frei