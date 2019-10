US-Superstar Ariana Grande erneut in Stellingen

Exakt 90 Minuten Spektakel, Licht- und Leinwandzauber, Konfetti, Tänzer und ein straffes Hitprogramm: Nach ihrem Auftritt vor zwei Wochen in der Barclaycard Arena ist US-Superstar Ariana Grande („Tank You, Next“) an diesem Mittwochabend dort noch einmal zu erleben.

Ariana Grande, Ella Mai Mi 9.10., 20 Uhr, Baclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Restkarten ab 76,50 Euro