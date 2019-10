„Der Glanz der Unsichtbaren“ ist eine neue Sozialkomödie

Ein Sozialdrama mit Humor verknüpfen? Das kann das französische Kino besonders gut. In „Der Glanz der Unsichtbaren“ müssen drei Sozialarbeiterinnen ihre Zöglinge schnellstmöglich in die Gesellschaft reintegrieren, um die Schließung des Zentrums für obdachlose Frauen verhindern. Gar keine so leichte Aufgabe.

Premiere „Der Glanz der Unsichtbaren“ Mi 9.10., 19 Uhr, Abaton-Kino (Bus 4,5), Allendeplatz 3, Karten 7 Euro