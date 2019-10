Partysound fürs Herz mit The Indications im Stage Club

Party, soziale Verantwortung und Liebesleidenschaft sind für Durand Jones (links) aus Indiana und seine Band The Indications laut eigener Aussage die drei tragenden Säulen guter Soulmusik. Und das, was sie an diesem Mittwoch im Stage Club spielen, ist sogar hervorragende Soulmusik.

Durand Jones & The Indications, The Dip Mi 9.10., 20 Uhr Stage Club (S Holstenstraße), Stresemannstraße 163, Karten 26 Euro