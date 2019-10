Musikalisches Drama "Dancer In The Dark" im Thalia

2018 hatte „Dancer in The Dark“ in Bastian Krafts Regie Premiere im Thalia Gaußstraße. Von heute an steht das musikalische Drama um die erkrankte Arbeiterin und Mutter Selma, die zur Mörderin wird, wieder auf dem Plan. Schauspielerin Lisa Hagmeister erhielt dafür den Theaterpreis Hamburg.

„Dancer In The Dark“ Di 8.10., Do 17.10., je 20 Uhr, Thalia Gaußstraße (Bus 2), Gaußstraße 190, Karten 25 Euro unter T. 32 81 44 44