Filmdrama „Dr. Holl“ mit einer weinenden Schell

„Niemand weint so schön und schnell/Wie im Film Maria Schell“, sagte man in den 50er-Jahren. Überprüfen lässt sich das, wenn das „Seelchen“, so ihr Spitzname, eine Frau spielt, die in diesem Film von 1951 ihren behandelnden Arzt (Dieter Borsche) heiraten will. Taschentücher nicht vergessen!

„Dr. Holl - Geschichte einer großen Liebe“ Mo 7.10., 17 Uhr, Metropolis (U Gänsemarkt), Kleine Theater­straße 10, Karten 7,50 Euro