Lasterhafte Lisa spricht über „Die Vorteile des Lasters“

Lisa Eckhart, regelmäßiger Gast bei „Nuhr im Ersten“ und im Mai erstmals beim Kabarett-Festival auf St. Pauli, kennt keine Tabus, indes neue Worte. „Blut und Boden sind passé, Blut und Beckenboden sind in“, regte sie jüngst in der ARD eine „Period Pride“ an. Was die Ösi-Diva sonst noch bewegt – am Sonntag im Polittbüro.

„Die Vorteile des Lasters“ So 6.10., 20 Uhr, Polittbüro (U/S Hbf.), Steindamm 45, Karten zu 20, ermäßigt 15 Euro