Jahrmarkt: Nostalgischer Rummel am Kiekeberg

Noch bis Sonntag verwandelt sich das Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf in einen nostalgischen Jahrmarkt. Auf die Besucher warten ein Kuriositäten­kabinett, Puppentheater, Schiffschaukel und klassische Buden im Stil der 1900er- bis 1960er-Jahre.

Historischer Jahrmarkt bis 6.10, Sa/So je 10 bis 18 Uhr, Freilicht­museum am Kiekeberg (Bus 240), Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten, Eintritt 9 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei