Im Animationsfilm „UglyDolls“ wollen Puppen geliebt werden

Im idyllischen Städtchen Uglyville leben die Ausgestoßenen. Moxy, Lucky Bat und Wage sind Puppen, die angeblich nicht perfekt genug sind, um von Kindern geliebt zu werden. Das Leben in Uglyville ist zwar schön, doch die Neugier lässt die rosafarbene Moxy nicht los. Gibt es da draußen noch eine andere Welt? Ist irgendwo ein Kind, das auf sie wartet? Motiviert durch die Botschaft in einem Glückskeks macht sich Moxy (gesprochen von der Musikerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl) gemeinsam mit ihren Freunden auf den Weg, um es herauszufinden.

Das bunte Animationsabenteuer „UglyDolls“ des Genre-Spezialisten Kelly Asbury („Gnomeo & Julia“) basiert auf der Plüschpuppenmarke Uglydoll: Im „Uglyverse“ bedeutet „ugly“ nicht hässlich, sondern einzigartig und besonders. Wer im Film allerdings nicht den Kriterien der Perfektion entspricht, der wird einfach über Uglyville abgeworfen.

Spielzeuge, die davon träumen, geliebt zu werden? Das erinnert an Disneys „Toy Story“-Reihe, deren vierter Teil gerade erst in die Kinos kam. Auch die Geschichte der Außenseiter, die aufgrund ihres Aussehens diskriminiert werden, ist nicht neu. Jüngere Zuschauer wird das allerdings kaum stören. Doch trotz der netten Botschaft hinterlässt „UglyDolls“ in der Flut bunter Animationsfilme letztendlich keinen wirklich bleibenden Eindruck.

„UglyDolls“ USA 2019, 90 Min., ohne Altersbeschränkung, Regie: Kelly Asbury, täglich im Cinemaxx Dammtor/Harburg/Wandsbek, UCIs Mundsburg/Othmarschen Park/Wandsbek