Michelle in der Laeiszhalle – die andere Helene Fischer

Als Michelle 2018 in der „Helene Fischer Show“ auftrat, musste man genau hinschauen, um die Schlagerstars auseinanderzuhalten. Auch musikalisch klingt Michelle auf „Tabu“ (2018) gleich. Trotzdem hat sie sich seit 1993 durch so viele Comebacks kämpfen müssen, dass man Songs wie „Kopfüber in die Nacht“ ein wenig mehr von Helenes Erfolg wünscht.