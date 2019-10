Ein souliges Wochenende auf dem Kiez – und der Elbe

DJs und Publikum geben sich in der Schanze und auf St. Pauli die Klinke in die Hand – gibt’s doch an drei verschiedenen Orten wieder funky Sounds zu hören. Im Gruenspan, Feldstern und der MS „Hedi“ legen Plattendreher aus Nah und Fern bereits zum 13. Mal beim Hamburg Soul Weekender (Foto: PR) auf. Zum Beispiel bringt Holly Holzwarth aus Hamburg die 60er und 70er zurück, der Offenbacher Michael Fuchs serviert Crossover, Northern- und Deep Soul. Heiße Partynächte garantiert aber auch die britische Fraktion, unter anderem mit Debbie T, Peter Sumner und Tony Smith. Sie stellen fest: „Lost In The Crowd“, verloren in der Menge. Billy Byrd würde sich freuen.

( hppp )