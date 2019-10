Luca Vastas erste Single „Cut My Hair“ erlangte 2013 durch einen Werbespot Bekanntheit. Den Anfang ihrer Liebe zur Musik bildete das gemeinsame Singen in der Familie der Halbitalienerin. Ihr zweites Album „Stella“ leuchtet den Weg zu Popsongs, in denen es nicht nur um Liebe und Herzschmerz geht.