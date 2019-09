Woodstock war nicht das erste große Popfestival, es war musikalisch auch nicht das Beste, trotzdem haben die Umstände und die Auftritte im August 1969 auf der Weide in Bethel das Sinnbild des Festivals für immer entscheidend geprägt. Und viele Künstler wie Santana und Joe Cocker feierten dort ihren Durchbruch.

Auch Ten Years After und Canned Heat, zwei legendäre Bluesrockbands der 60er- und 70er-Jahre, die vor 50 Jahren in Woodstock spielten, besuchen am 1. Oktober gemeinsam die Fabrik.

Ten Years After aus Nottingham bedient dabei die härtere Kante mit kernigen Gitarren und Hits Marke „I’m Going Home“, „Hear Me Calling“ und „Love Like A Man“, aber auch mit neuen Songs vom 2019 erschienenen Album „Cap Ferrat Sessions“. Canned Heat aus Los Angeles hingegen bringen mit „Going Up The Country“ und „On the Road Again“ mehr Boogie und Folk nach Ottensen. Und so weht ein historischer Hauch von Woodstock auch durch die Fabrik. 50 years after sozusagen.

"The Original Woodstock Legends - Live in Concert", Die, 1.10 2019, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Fabrik, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg