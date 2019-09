Äpfel und Birnen zum Anbeißen

An diesem Wochen­ende dreht sich in Marmstorf alles um das gesunde Kernobst. Neben der Verkostung alter und bekannter Apfel- und ausgesuchter Birnensorten, gibt es praktische Einführungen in den Obstbaumschnitt sowie Tipps zur Sortenauswahl für die Pflanzung im eigenen Garten.

Apfeltage 28./29.9. Sa 9 bis 18 Uhr, So 11 bis 16 Uhr, Garten von Ehren (Bus 144, 340), Maldfeldstraße 2, Eintritt frei