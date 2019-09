Konzert-Tipp Dame: Vom Computer in die Große Freiheit

Angefangen hat der Österreicher Dame mit Liedern über Computerspiele, durch die er im Internet bekannt wurde. Danach folgten in sieben Jahren sieben Alben mit wechselnden Themen und Genres, unter anderem eine „Soul EP“. Sein aktuelles Album „Zeus“ zeigt mehr Melodie als vorherige Alben. Am 22. September stellt er die neuen Songs in der Großen Freiheit 36 vor.