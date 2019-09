Die „Keychange“-Botschafterin des Reeperbahn Festivals Joy Denalane bleibt länger in Hamburg und gastiert auch noch am 23. September in der Laeisz­halle. Dort präsentiert die Berliner Soulsängerin ihre Songs mit dem Kammermusik-Quintett Mikis Takeover! Ensemble in ungewohnter Form.

Joy Denalane & Mikis Takeover! Ensemble Mo 23.9., 20.00, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 46,80 im Vorverkauf; www.joydenalane.com Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Wohlfühlhaus zur Miete in Norderstedt sucht neue Familie Dieses Haus bietet ein geschmackvolles Ambiente durch den lichtdurchfluteten Wohnbereich mit großen Fensterelementen und einen Kamin. mehr