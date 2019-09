Mit 40 Stücken für Groß und Klein an 75 Terminen startet das Hamburger Puppentheater in die Herbst- und Wintersaison. Den Auftakt macht der australische Puppenspieler Neville Tranter (Foto) mit „Babylon“. In leichter verständlicher englischer Sprache stoßen Gott und Teufel in der Flüchtlingsfrage in diesem Stück an ihre Grenzen.

„Babylon" Fr 20.9., 19.30 Uhr, Hamburger Puppentheater (Bus 213), Bramfelder Straße 9, Karten 18 Euro an der Abendkasse