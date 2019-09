„Miroloi“ ist der derzeit am meisten diskutierte Roman. Seine Autorin Karen Köhler ist Hamburgerin, sie stellt die Geschichte um die sich aus einer patriarchalischen, archaischen und zugleich modernen Welt befreienden Heldin am Donnerstag, 19.9., in Duvenstedt vor. Dann kann auch geklärt werden, ob „Miroloi“ ein feministischer Roman ist.