Regisseur Christoph Röhl hat den Dokumentarfilm „Verteidiger des Glaubens“ über Joseph Ratzinger (Foto) gedreht, in dem er das Bild des ehemaligen Papstes als „bescheidener Gelehrter“ infrage stellt. Im Anschluss spricht Röhl mit Kirchenleuten und Journalisten. Am Donnerstag wird um 19.30 Uhr in St. Petri weiter diskutiert.