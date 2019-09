Familien-Tipp Das Weltkinderfest in Planten un Blomen

Am 20. September ist Weltkindertag – ein Datum, um auf die Rechte der kleinen Erdenbürger aufmerksam zu machen. Das will auch das Weltkinderfest in Planten un Blomen, welches fünf Tage vorher stattfindet. Es wird unterstützt von der Initiative Kinder helfen Kindern des Hamburger Abendblatt hilft e.V. und bildet den Auftakt zum „KinderKinder“-Festival, auf dem bis 3. November jede Menge Kultur zu erleben ist, etwa Theater, Musik und Tanz.