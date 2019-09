Urs Mall vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen informiert im Planetarium über den Stand der Mondforschung vor der ersten Landung 1969 und schlägt den Bogen zu dem aktuellen chinesischen und dem gerade erst abgestürzten indischen Mondrover.

„50 Jahre nach der Mondlandung – The next race in space?“ Fr 13.9., 19.30 Uhr, Planetarium (U Borgweg), Linnering 1, Eintritt 11, ermäßigt 7 Euro