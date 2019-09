Der am Tegernsee geborene, aber schon seit 1975 in Hamburg lebende Romancier, Lyriker und Übersetzer Mirko Bonné eröffnet in der Patriotischen Gesellschaft die Reihe „Neue Literatur im alten Gewölbe“. Er liest aus seiner Gedichtsammlung „Wimpern und Asche“. Das Publikum darf danach auch kritische Fragen stellen.

( HA )