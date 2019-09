2009 bekam Ulita Knaus (Foto) den Hamburger Jazzpreis. Nicht erst seitdem ist die Sängerin mit bulgarisch-venezolanischen Wurzeln über die Stadt hinaus gefragt. Ihr siebtes Album „Love In This Time“ ist eine Hommage an Joni Mitchell und Stevie Wonder (und dessen Song „Visions“) – und Zeugnis ihrer Entwicklung.