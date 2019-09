Das Hafenmuseum steht am Wochenende unter dem Motto „Living History“. Am Sonnabend kann man historischen Güterumschlag erleben. Am Sonntag stellt der Künstler Michael Batz seine Kulturgeschichte der Krane vor, über die er ein Buch geschrieben hat. Der passende Titel: „Hiev up“. Der Autor stellt sich der Diskussion.

( HA )