Nach zwölf Jahren singt der ehemalige Dorfpunk Rocko Schamoni mal wieder solo, und das Album „Musik für Jugendliche“ ist mit Songs wie „Der Weg hinab“ oder „Die Freiheit, sie wird alt in deinen Haaren“ richtig schön geworden. Am 6. September ist die Platte zu haben, und am selben Tag spielen Rocko Schamoni und Band in der Fabrik.

Rocko Schamoni & Band Fr 6.9., 20.30, Fabrik (S Altona), Barnerstraße 36, Karten zu 28,- im Vorverkauf; www.rockoschamoni.de