Die Hamburger Museen haben sie, die Theater, die Wissenschaft, die Kirchen, sogar die Konsulate: ihre jeweilige, mal mehr, mal nicht ganz so lange Nacht. Und so wollten im Jahr 2014 auch diejenigen, denen in der Hansestadt am Lesen und Lesenlassen liegt, mal neue Seiten aufschlagen und riefen die Lange Nacht der Literatur ins Leben. Am morgigen Sonnabend erlebt sie bereits ihre sechste Auflage. Und die ist umfangreicher denn je. Schließlich ist Hamburg auch eine Stadt der Literatur.

Waren bei der Premiere „nur“ an 21 Stätten Romane, Gedichte und Sachbücher zu entdecken, öffnen am 7. September mehr als 50 verschiedene Veranstaltungsorte ihre Türen. Bücherfreunde und solche, die es werden können, haben bei Lesungen, Performances, Diskussionen und Buchpräsentationen die Qual der Wahl. 32 Buchhandlungen in der Metropolregion Hamburg machen mit.

Schon ab 12 Uhr (bis 18 Uhr) sind bei der „Indiecon“ an der Stockmeyerstraße 43 in der HafenCity Magazine, Comics, Art-Books und andere Erzählwerke zu finden, die Kreative selbst produzieren. Der Eintritt der vom Verlag Die Brueder Publishing kuratierten Messe ist frei. Am Nachmittag kommen junge Leseratten auf ihre Kosten: Ute Krause macht um 15 Uhr mit „Die Muskeltiere“ in der Bücherhalle Elbvororte in Blankenese den Anfang. Um 16 Uhr geht in der Bücherhalle Harburg Till Lenecke „Auf Kaperfahrt mit Störtebeker“. Der Wahlhamburger Saša Stanišic – mit „Herkunft“ für den Deutschen Buchpreis nominiert – liest um 18 Uhr aus seinem neuen Roman im Gymnasium Ohmoor in Niendorf.

Mehr als 60 Autoren aus dem In- und Ausland mischen am Sonnabend mit. Nora Bossong stellt ihren ebenfalls für den Buchpreis nominierten Roman „Schutzzone“ um 20.30 Uhr bei Heymann in Eimsbüttel vor. Die gebürtige Bremerin verwebt am Beispiel des Völkermordes in Burundi Weltpolitik mit persönlicher Verantwortung. Und bei Dr. Götze Land & Karte am Alstertor werden bereits um 18 Uhr „Die seltsamsten Orte der Antike“ präsentiert.

Neu dabei ist das Café Raum & Zeit (Sternwarte Bergedorf). Dort dreht sich bei Comic-Künstlerin Katharina Greve (19 Uhr) und Autorin Maiken Nielsen (21.30 Uhr/Eintritt jew. frei) alles um den 50. Jahrestag der Mondlandung. Auch das Polizeimuseum in Alsterdorf, der Verlag leichte Sprache, das Altonaer Museum und das Goldbekhaus in Winterhude machen erstmals mit. Einziger Haken: Karten gelten – sofern der Eintritt nicht frei ist – nur an den jeweiligen Veranstaltungsorten. Immerhin ist die gemeinsame Abschlussveranstaltung ab 22 Uhr mit der Band Duke & Dukies im Literaturhaus für alle kostenlos.

6. Lange Nacht der Literatur in Hamburg Sa 7.9., 12.00-ca. 22.00 an ca. 50 Orten; Programm: www.langenachtderliteratur.de