Kostenlos: Viel Jazz in Planten un Blomen

Hamburg ist eine Jazz-Stadt. Das zeigen nicht nur die zahllosen Club-Konzerte und das Elbjazz Festival mit seinen pro Tag 15.000 Besuchern, dafür steht auch das Jazz Open in Planten und Blomen, das in diesem Jahr bereits in die 24. Runde geht.

Jazz für alle, umsonst und draußen ist das Motto. Und „alle“ meint hier tatsächlich alle. Vom krabbelnden Kleinkind bis zum Rollator-Rentner, vom Jazz-Laien, der einfach auf gute Grooves steht, bis zur Expertin mit kompletter Coltrane-Diskografie im CD-Regal. Wenn das Wetter passt – und danach sieht es an diesem Wochenende aus – definitiv eine der schönsten und entspanntesten Veranstaltungen des Jahres. Los geht es an beiden Tagen um 15 Uhr, auf dem Programm stehen jeweils fünf einstündige Konzerte.

Den Auftakt macht am Sonnabend das Hamburger Quartett Kata Y Co, bei dem Bossa Nova auf Chopin, Polka auf Piazzolla trifft. Im Anschluss steht das Quintett von Trompeter Michel Schroeder auf der Bühne, bevor das Q 4-Sax4tet (genau: vier Saxofonisten!) übernimmt. Modernen Urban Jazz spielt das Roman Schuler Extended Trio, während die NDR Bigband mit ihrem „Gandhi revisited“-Programm die Brücke ins spirituelle Indien schlägt. Als Solisten dabei: Saxofonist Lars Møller, Schlagzeuger Morten Lund und Trompeter Palle Mikkelborg.

Am Sonntag startet das Altonaer Quartett Sir Bradley in den Nachmittag, danach gibt’s Fusion-Jazzpop mit Stephanie Lottermoser feat. Ingolf Burkhardt und um 17.40 Uhr vielleicht einen der Höhepunkte des Wochenendes, den Auftritt von Jasper van’t Hofs B. E Trio. Mehr als 50 Jahre steht der niederländische Pianist nun schon auf den Bühnen der Welt, wandelt zwischen Jazz, Pop und Rock – so auch auf dem neuen Album „Three Of A Kind“, von dem er gewiss Ausschnitte präsentieren wird. Zum Abschluss entführen die Echoes Of South Afrika in die Welt des südafrikanischen Jazz, während das 15-köpfige XXL Ensemble von Saxofonist Gabriel Coburger in der einsetzenden Park-Dunkelheit auf Sänger Ken Norris trifft.

Schöner kann ein Wochenende kaum ausklingen.

Jazz Open Hamburg Sa 31.8./So 1.9., jeweils 15 Uhr, Planten un Blomen, Musikpavillon (S Dammtor, U Stephansplatz), Eintritt frei