In jedem Baum wohnt ein Geist, sagt ein Sprichwort.

Oookay: „Wie kommunizieren Bäume untereinander?“ ist die Frage hinter dem Projekt „Conference Of Trees“ des Hamburg-Pariser Elektro-Künstlers Hendrik Weber alias Pantha Du Prince. Mit vier weiteren Multiinstrumentalisten verwandelt er am 31. August die Elbphilharmonie in ein Klanglabor.