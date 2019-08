Fette Sounds mit MIA, Frittenbude und Turbostaat in Stade

Stade liegt zwar ein ganzes Stück von der Hamburger City entfernt, aber Orte, die mit der S-Bahn erreicht werden können, sind gefühlt immer Hamburg. Deshalb ist das „Müssen alle mit“-Festival im Bürgerpark von Stade beinahe ein Hamburg-Festival. Erst recht, weil es vom hiesigen Label Tapete Records und vom Knust organisiert wird.

Die Leute von Tapete Records betreiben seit vielen Jahren eine erfolgreiche Booking-Agentur und haben erstklassige Kontakte zu Künstlern und Managements, sodass bei „Müssen alle mit“ immer für ein hochkarätiges Line-up gesorgt ist. Das ist in diesem Jahr nicht anders. Seit 2013 geht das Festival im idyllisch gelegenen Bürgerpark über die Bühne. In der Vergangenheit sind dort Bands wie 2Raumwohnung, The Notwist, Tocotronic oder Nada Surf aufgetreten.

2018 bekam das Festival mit Kettcar kurzfristig einen weiteren Headliner, denn Turbostaat musste absagen. In diesem Jahr holt die Band aus Husum und Flensburg diesen Auftritt nach. Turbostaat zählt zu den besten Deutsch-Punk-Bands. Sie engagiert sich mit Aktivitäten und Konzerten gegen rechte und rassistische Gruppen. In diesem Jahr spielt Turbostaat ein paar Konzerte und Festivals, und mit Hochdruck wird parallel auch am nächsten Album gearbeitet, das 2020 erscheinen und den Titel „Nachtbrot“ bekommen wird.

Ganz oben auf den Plakaten für 2019 steht Frittenbude. Die in Berlin lebende Band engagiert sich wie Turbostaat gegen rechtsextreme Gewalt. „Rote Sonne“ heißt das aktuelle Album der Electro-Punker – so hieß der Münchner Club, in der Frittenbudes Karriere begonnen hat. „Ich mag Bier und Rave“, hat Sänger Johannes Rögner einmal gesagt. Konzerte mit dem ursprünglich aus Bayern stammenden Trio sind ein schweißtreibender Party-Exzess. In ihren Texten transportiert Frittenbude jedoch viel Gesellschaftskritik wie in dem aktuellen Song „Die Dunkelheit darf niemals siegen“. Mit Zoot Woman kommt eine britische Electro-Popband in das Städtchen an der Elbe, das bereits Anfang der Nuller-Jahre mit dem Album „Living In A Magazine“ für Furore gesorgt hat. Zoot Woman zitiert in ihren Songs den Synthiepop der 80er-Jahre und gilt als Vorreiter des sogenannten Electroclash. Im vergangenen Jahr erschien mit „Redesigned“ das sechste Studio­album des Quartetts um Sänger Stuart Price.

Zu den bekannten Acts des diesjährigen Festivals zählt auch die Berliner Popband MIA um die Sängerin Mieze Katz. Auch MIA. arbeitet bereits am nächsten Album. Das siebte Werk der Electro-Popper, die sich schon 1997 als Schülerband zusammengefunden haben, soll im Herbst herauskommen. Auch ein paar Newcomer präsentieren sich im Bürgerpark: Gurr, Juse Ju, Botschaft und Pauls Jets. Nach Stade kommt man aus Hamburg bequem mit der S3 oder mit dem Metronom, vom Bahnhof Stade sind es nur zwei Minuten Fußmarsch bis zum Festivalgelände. Nichts wie hin!

„Müssen alle mit“ Sa 31.8., 12 Uhr, Bürgerpark Stade (S Stade), Karten 42 Euro