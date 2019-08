Zauberkunst nicht nur aus dem Baukasten

Hamburg ist nicht Las Vegas – zum Glück. Und Hamburg ist auch nicht Mülheim. Im dortigen Theater an der Ruhr jedoch hatte Wittus Witt in den Nuller-Jahren dieses Jahrtausends viermal das „Mülheimer ZauberTheaterFestival“ veranstaltet. Warum sollte es so etwas nicht auch in Hamburg geben, fragte sich der Zauberkünstler nach seinem Umzug in die Hansestadt. Hier wurde 1912 mit dem Magischen Zirkel die erste deutsche Vereinigung von Zauberkünstlern gegründet, zu der heute mit dem populären Comedian Konrad Stöckel oder Manuel Muerte, Spezialist für Illusion und Täuschung, auch bekannte hiesige Vertreter gehören.

Zum neunten Mal lädt Witt von diesem Donnerstag bis Sonnabend zu den „Hamburger Zaubernächten“, wie seit 2014 erneut auf der großen Bühne des recht kleinen Sprechwerks. Wie immer zeigt Witt, der schon Europas einzige interaktive Live-Fernsehzaubershow moderierte und live im Hörfunk (!) zauberte, auf der Off-Bühne in Borgfelde selbst seine Kunst – diesmal am 31.8. (16.30 Uhr). Bei Witt geht es nicht um Geheimniskrämerei, weiße Hasen oder zersägte Jungfrauen, vielmehr um die Kommunikation. Er möchte mit theatralen Mitteln eine Geschichte erzählen. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Kompakte Neubauwohnung mit Terrasse in Jenfeld Diese kompakte 2-Zimmer-Neubauwohnung verfügt über eine Wohnfläche von 56 m², eine schöne Terrasse und eine hochwertige Ausstattung. mehr Der „Zaubernächte“-Kurator, im benachbarten Stadtteil Hohenfelde auch mit seiner Galerie-W präsent, hat zudem drei Gäste eingeladen, die dafür stehen, dass Zauberkunst auch ohne Hightech funktioniert. Jörg Alexander macht mit Partnerin Kornelia Weiland am morgigen Donnerstag den Auftakt im Sprechwerk. Im Programm „Ying und Yang“ zeigen die Münchner dramaturgisch geschickt und kostümiert ihre Unterschiede: er als Zauber-Perfektionist im feinen Zwirn, sie als humorvolles Vollblutweib. Marc Gettmann nimmt am Freitag in seinem Soloprogramm das Publikum mit auf eine Reise des Staunens, er will das Sprechwerk in einen magischen Salon verwandeln. Und am Sonnabend um 20 Uhr möchte Kornelia Weiland ebenfalls solo die Besucher verzaubern. In ihrem Programm „Zauberkunst mit Biss“ schlüpft sie in verschiedene Rollen – magische Comedy auf Bayerisch. 9. „Hamburger Zaubernächte “ Do 29. bis Sa 31.8., 20 Uhr, Sa auch 16.30 Uhr, Sprechwerk (U/S Berliner Tor), Klaus-Groth-Straße 23, Karten 24,90 Euro