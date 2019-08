Williamine ist ein Kleinod der Besinnlichkeit am Schlump

„So, wer übernimmt hier die Verantwortung?“, fragt Arthur Richelmann grinsend und schenkt schwungvoll einen Probeschluck des pfälzischen Chardonnay ein. Der Chef begrüßt, bedient und kocht höchstpersönlich – an diesem Sommerabend sogar ganz leger in kurzer Hose.

Die Williamine ist das wohl kleinste und unprätentiöseste Gourmet-Restaurant Hamburgs: Nur sechs Tische stehen in dem von Kerzenschein erhellten Eta­blissement am Kleinen Schäferkamp, in dem Richelmann seit 1993 dezente französische Küche „mit einem Hauch Bella Italia“ serviert. Die Gäste können zwischen einem Drei-, Vier- und Fünf-Gänge-Menü, zu jeweils 29, 36 und 54,50 Euro, wählen. Es stellt sich die Frage: „Fleisch oder Fisch?“ – Vegetarier haben es bei dieser Küche der alten Schule eher schwer. À la carte kocht Richelmann in der Regel nicht – „dafür ist die Küche einfach zu klein“ –, es sei denn, der ganze Tisch einigt sich auf ein Gericht.

Nach einem Crémant als Aperitif serviert Richelmann als Einstieg die Spezialität des Hauses: eine zum Niederknien harmonische Rote-Bete-Schaumsuppe mit Filetspitzen vom Angusrind, die auf der Zunge zergehen. Als Vorspeise folgt, je nach Wunsch, Carpaccio vom Rinderfilet mit Balsamico und Parmesan­flocken oder ein Vitello Tonnato vom Kalb mit Thunfischcreme. Mit den Worten „Ich bin dann mal angeln“ zieht sich Richelmann nach einem kurzen Plausch in seine Kombüse zurück und kehrt wenig später mit der Hauptspeise zurück: norwegisches Seelachsfilet mit Hummerschaum, Ratatouille und Trüffelreis. Was für ein Fang!

Während im Hintergrund zeitlose Klassiker von Frank Sinatra und Édith Piaf erklingen, beginnt Richelmann in Erinnerungen zu schwelgen. An den bordeauxroten Wänden hängen zahlreiche Fotos von alten Weggefährten, Freunden und prominenten Gästen: Mario Adorf, Thomas Freitag und Sir Peter Ustinov speisten bereits in der Williamine. Er erzählt von ihren Besuchen, nimmt die Fotos dabei von der Wand und wiegt sie fast kunstvoll in seinen Händen.

Arthur Richelmann versteht sich nicht bloß als Koch oder Gastronom, er ist Entertainer. Der ehemalige Schauspieler, Nachtclub-Besitzer und Küchenchef der renommierten Berliner Paris Bar ist gesprächig, setzt sich zu seinen Gästen, ohne dabei aufdringlich zu wirken, und erzählt zwischen zwei Gängen gern eine komische Geschichte aus seinem Leben. Und da gibt es so einige: Etwa, wie er den 268.000-DM-Jackpot in einem Casino knackte, Andy Warhol kennenlernte oder mit Udo Lindenberg um die Häuser zog.

Kulinarisch verabschiedet sich Richelmann mit seinem ewigen Klassiker: Palatschinken mit „beschwipster Pflaume“. Und als Digestif kann in diesem Hause natürlich nur ein Williams bestellt werden. Ein Besuch bei Arthur Richelmann ist an Persönlichkeit, Witz und Charme kaum zu übertreffen. Die Williamine ist sein selbsterklärtes Wohnzimmer, sein Kleinod, er gibt seinen Gästen ein vertrautes Gefühl: wie ein Besuch bei einem alten Freund.

Und wenn man ihn fragt, wann Schluss ist, antwortet er lachend: „Bis ich mit dem Kopf in den Rote-Bete­-Schaum falle. Dann ist Schluss.“

Restaurant Williamine dienstags bis sonnabends von 18 bis 1 Uhr, Kleiner Schäferkamp 16 (U Schlump), Reservierung empfohlen unter T. 44 44 97