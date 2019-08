Lichtfest in der City Nord

Wo sonst nur Bürolampen und Firmenlogos leuchten, erstrahlen dieses Wochenende sowie vom 28. bis 31. August bunte Lichter. Denn die City Nord hat Grund zu feiern: Vor genau 60 Jahren entstand die Bürostadt im Hamburger Norden. Mit der Idee, einen attraktiven Standort zur Ansiedlung von Unternehmen außerhalb der Innenstadt zu erschaffen, begann der damalige Oberbaudirektor Werner Hebebrand 1959 mit der Planung. Der Plan wurde Wirklichkeit: Die City Nord ist seit Jahrzehnten Sitz zahlreicher Betriebe und Arbeitsstätte für viele Hamburger.

Anlässlich des Jubiläums findet nach 2012 und 2014 zum dritten Mal die „City Nord licht_kunst“ statt. Das Lichtfest lässt die sonst eher trostlos anmutenden grauen Gebäudekomplexe, Brücken und Wege in ungeahntem Glanz erstrahlen. Wie ein Lichtpfad werden die Häuser am Überseering – darunter die Allianz, Tchibo und das Holiday Inn – sowie die zentrale Grünanlage beleuchtet.

Darüber hinaus stellen Studierende der HafenCity Universität im Rahmen ihrer Semesterarbeit im City Nord Park elf Rauminstallationen aus. Die Objekte und Lichtprojektionen werden von Tänzern und Musik begleitet. Inspiriert wurden die Arbeiten durch das Landschaftsbild „Hollywell’s Park“ des englischen Malers Thomas Gainsborough, das im vergangenen Jahr in der Kunsthalle zu sehen war. Ähnlich wie in dem Gemälde soll die Natur durch Lichteffekte dramatisch in Szene gesetzt werden.

Zum Auftakt am Sonnabend (20.30 Uhr) werden die Rauminstallationen im City Nord Park mit Tanz und Musik feierlich eröffnet. Ab Sonntag gibt es zudem geführte Rundgänge, bei denen interessierte Besucher mit spannenden Informationen zur Entstehung der City Nord und der besonderen Architektur der Gebäude versorgt werden. Die Führungen sind allerdings bereits ausgebucht.

Wer sich angesichts des Ausmaßes an Beleuchtung Sorgen um den zusätzlichen Stromverbrauch macht, kann beruhigt aufatmen: Denn der gesamte Strom für das Lichtfest stammt aus erneuerbaren Energien. Besucher können also guten Gewissens das Lichtspektakel genießen und beobachten, wie die City Nord zum Leuchten gebracht wird.

„City Nord licht_kunst 2019“ Sa/So 24./25.8. und Mi-Sa 28.-31.8., jeweils 21 bis 1 Uhr, City Nord (U Sengelmannstraße), Überseering, Eintritt frei