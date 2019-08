Bevor die Berliner Sängerin Leslie Clio am 20. und 21. Dezember bei den „Nights Of The Proms“ in der Barclaycard Arena zu Alan Parsons und John Miles stößt, geht es für die gebürtige Hamburgerin an diesem Sonnabend in eine kleinere Manege: Im „Sommer in Altona“-Zelt am Nobistor begleitet sie den Sommer akustisch.