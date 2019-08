Hier feiert St. Pauli sein Weinfest

Freiluftlokal Spielbudenplatz: Beim „St. Pauli Winzerfest“ herrscht abends an Tischen ein fröhliches Flair.

Ob man’s glaubt oder nicht: Auf dem Spielbudenplatz kann durchaus weinselige Atmosphäre herrschen. Fast wie in Italien oder Frankreich. Wenn die tief stehende Sommersonne die Weine in ihren dickbauchigen Gläsern wie Rubine und Beryll strahlen lässt und nicht gerade ein dröhnendes Motorrad über die Reeperbahn brettert. Besucher sitzen dann an langen Tischen, reden, lachen, trinken und genießen den ausklingenden Abend. Von oben und von den Seiten blinken die Lichter des Kiezes, auch Partygeräusche der Bars und Clubs schallen herüber.