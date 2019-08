Nicht umsonst werden sie „The Gurus of Garage Grunge“ genannt. Denn The Fuzztones haben das Revival des Schrammelrocks in den 80er-Jahren maßgeblich geprägt und damit eine ganze Musikrichtung wiederaufleben lassen. Nachdem es zuletzt ruhiger um die New Yorker Band geworden ist, bringt sie am 17. August den rotzigen Fuzz-Sound ins Knust.

The Fuzztones Sa 17.8., 21.00, Knust (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Karten zu 18,85 im Vorverkauf; www.fuzztones.net