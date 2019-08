Kultflohmarkt in Hoheluft-Ost: Am Sonntag reiht sich vom Lehmweg über die Klosterbrücke bis zur Isestraße Stand an Stand. Wer noch selbst ein paar alte Schätze loswerden möchte, sollte sich zeitnah anmelden. Neuware darf nicht verkauft werden. Alles nach dem Motto: „Old but gold“.

( hpsp )