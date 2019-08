Wie sich New York anfühlt, zeigt „Intimate Strangers“

Jörg Rubbert versucht immer „so nah wie möglich zu kommen“ – hier 1990 an einer Straßenecke in Brooklyn.

„One can’t paint New York as it is, but rather as it is felt“ – New York kann man nicht abbilden wie es ist, sondern wie es sich anfühlt – die Worte der Künstlerin Georgia O’Keeffe gehen beim Besuch der Fotoausstellung „Intimate Strangers“ von Jörg Rubbert und Jürgen Bürgin im Wilhelmsburger Atelierhaus 23 nicht aus dem Kopf.