Gastro-Tipp Charity-Dinner in Nissis Kunstkantine in der Hafen City

Nissis Kunstkantine ist eine Galerie mit Restaurant in der HafenCity. Inhaberin Nissi Roloff-Ok möchte hier ihr Inter­esse für zeitgenössische Kunst und kulinarischen Genuss vereinen, gepaart mit einem hohen Maß an Service und Gastlichkeit. Und das für einen guten Zweck. Deshalb lädt Nissi Ok am Donnerstag, 15.8., unter dem Motto „Art Meets Charity“ auch Kurzentschlossene zu einem besonderen Sommerabend: ein Benefiz mit Champagner-Empfang, Drei-Gänge-Dinner und Livemusik (je 79 Euro), bei der Tombola und Kunstauktion als Höhepunkte am meisten Geld einbringen sollen. Gleich vier Maler, Daniela Te-Beck, Doro Nowa, Carlo Büchner und Steffen Schwien alias „shween“, haben ihre Werke für die Versteigerung gespendet.