Im dritten Sommer gibt es Live-Erlebnisse für Musikfreunde vor dem Großen Saal am Hafen. Den Auftakt der fünf Übertragungen per LED-Wand bildet das Konzert des National Youth Orchestra Of The USA. Die Mezzoso­pranistin Joyce DiDonato (Foto) singt Berlioz’ „Les nuits d’été“.