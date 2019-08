Beim Stichwort Südkorea denken viele natürlich sofort an K-Pop und Dutzende von Agenturen geplante Boybands wie BTS, Monsta X, Twice oder B.A.P (!). Das Quartett Hyukoh aus Seoul fällt aber aus dem Rahmen und spielt Indie-Rock, dessen Einflüsse von den Beatles bis zu The Whitest Boy Alive reichen.

Hyokuh, 13.8., 21 Uhr, Knust (U Feldstraße), Neuer Kamp 30 Anzeige HamburgerJOBS.de Orizon Hamburg GmbH sucht Logistik-Sachbearbeiter Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr