Vom Skate-Profi zum Musiker: Der in Los Angeles geborene Tommy Guerrero gehörte in den 80ern der bekannten Skatergruppe um Tony Hawk an, bevor er Unternehmer wurde und schließlich zur Gitarre griff. Mittlerweile kann er auf neun Soloalben zurückblicken – eine Auswahl präsentiert er heute Abend im Uebel & Gefährlich.